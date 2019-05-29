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16 milyon lu'ya 'dan müjdeler

Cumhur İttifakı'nın Adayı , hazırlıklarını tamamladı. Vaatlerini sıraladı...

16 milyon İstanbullu'ya Yıldırım'dan müjdeler
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak. İGDAŞ'la davalık abonelerin faizleri sıfırlanacak.
Ödeme güçlüğü çeken ailelerin doğalgaz faturalarının 50 lirası belediye tarafından karşılanacak.
Ulaşımdaki öğrenci indirimi, lise mezunlarını da kapsayacak.
Halkın güvenliği için tam 70 bin sokağa kamera takılacak.
Motosikletler birinci ve ikinci köprüyü bedava kullanacak.
Gençlere belediyenin spor tesisleri ücretsiz olacak.

HODRİ MEYDAN Yıldırım, İmamoğlu ile canlı yayına çıkmak için şartını açıkladı:
Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , adayı 'nun her gittiği yerde sürekli "Televizyonda tartışalım" davetini dillendirmesine, "Hodri meydan" dedi. Yıldırım katıldığı bir televizyon programında, "Rakibim Ekrem İmamoğlu. Rakibime diyorum ki, artık İstanbul'a dönelim. İstanbul'un projelerini konuşalım. Hangi kanalda kiminle yapacağımız benim açımdan fark etmez. Hiçbir problem yok. Ben her türlü, her platformda varım. Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil, İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbulluları da ekrana bağlayıp zamanını yemememiz lazım" dedi.



Binali Yıldırım, "Vatandaşlar rakibimi de beni de dinliyor. Onun ötesinde mindere çıkmış güreşe hazırlanan iki güreşçi gibi düşünün. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Kararı İstanbullular'a bırakmak lazım" diye konuştu.
İmamoğlu, Yıldırım'a cevap verdi: Tabii ki İstanbul'u konuşuruz."

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