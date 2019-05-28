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  • 28.05.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 10:21

Son dakika: 'dan lilere 1. ve 2. de müjdesi

Son dakika... Cumhur İttifakı adayı , sürücülerine 1. ve 2. lerinin olacağı müjdesini verdi. Yıldırım ayrıca doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.

Binali Yıldırım'dan köprülerde ücretsiz geçiş müjdesi
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı adayı , katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında sürücülerine müjdesi verdi.

ÜCRETSİZ OLACAK
Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Köprüsü'nün motosikletlere olacağını açıkladı.



Yıldırım ayrıca, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.



3,50 LİRA ÖDENİYORDU
Motosiklet sürücüleri ​​güncel tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri leri için 3,50 lira ücret ödüyordu..

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