Son dakika haberi... Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında motosiklet sürücülerine köprü müjdesi verdi.
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Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosikletlere ücretsiz olacağını açıkladı.
Yıldırım ayrıca, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.
3,50 LİRA ÖDENİYORDU
Motosiklet sürücüleri güncel tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçişleri için 3,50 lira ücret ödüyordu..
ÜCRETSİZ OLACAK
Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosikletlere ücretsiz olacağını açıkladı.
Yıldırım ayrıca, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını da kaydetti.
3,50 LİRA ÖDENİYORDU
Motosiklet sürücüleri güncel tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçişleri için 3,50 lira ücret ödüyordu..
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