Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak Oto Sanayi Sitesi esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrası esnafla sohbet edip sorularını yanıtlayan Yıldırım, göçmenlerin bazı yerlerde güvenlik sorunu oluşturduğunun belirtilmesi üzerine, şunları söyledi:

"İstanbul'da yabancılar var. Belirli ilçelerde de yoğunlaşmış vaziyette. Biz şunu diyoruz, buranın düzenini, tertibini, huzurunu bozarsan, güvenlik sorunu oluşturursan kusura bakma kulağından tutar atarız. Böyle bir şey olmaz. Güvenlik esastır. Sokağa çıktığımız zaman kendimizi yabancı bir ülkede hissetmememiz lazım. Buna izin veremeyiz. Misafirimizsiniz, dardasınız, zordasınız, geldiniz eyvallah. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Nasıl uygun gördüyse öyle hareket eder. Yabancılar konusundaki görüşüm ve duruşum çok açık ve nettir. Bizim asli unsur vatandaşlarımızın günlük hayatına zarar verirse, mesela bağımlılık, uyuşturucu vesaire konularında, güvenlik, asayiş konularında bize zarar verirlerse zerre kadar müsamaha göstermeyiz."

"SIĞINMACILAR ÜLKELERİNDE ŞARTLAR DÜZELİNCE GÖNDERİLİYOR"

Binali Yıldırım, dünyada artan ırkçılık tehdidine dikkati çekerek, "Bunlar bir yabancı düşmanlığına dönüşürse de bu, ülkeler için büyük bir felakettir. Avrupa ülkelerinin şu anda içinde bulunduğu en büyük problem ırkçılık. Makul partiler güç kaybediyor, ırkçı söylemleri olan, İslam düşmanlığı, radikal görüşlü partiler güç kazanıyor. Bu, insanlık için büyük bir tehdit. Bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Biz bölgede ciddi sorumluluğu olan bir ülkeyiz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz ama hiçbir şey de sınırsız değil. Siz kardeşim, geçici korumaya tabisiniz. Ülkelerinde şartlar iyileştikçe peyderpey gönderiliyor. Bunu da davul zurna çalarak yapmıyoruz, 400 bin kişi gitti." ifadelerini kullandı.

"KATAKULLİ VAR, SEÇİM FALAN KAZANILDIĞI YOK"

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerine değinen Yıldırım, "İstanbul dünyanın merkezi, dolayısıyla İstanbul'da yapılacak her şey iyi veya kötü doğrudan Türkiye'den etkiliyor. İstanbul hapşırsa Türkiye nezle olur. İstanbul ekonominin 3'te 1'i, nüfusun 5'te 1'i, turizmin 3'te 1'i dolaysıyla buranın belediye başkanın görevi de yeni yatırımcıları buraya çekmek, daha çok istihdam, iş imkanları sağlamak. Çöptü, çukurdu şimdi bunlar konuşuluyor mu? Hayır ama biz bunu yaşadık. Evlatlarımızın bir daha yaşamaması için işi 23 Haziran'da sıkı tutacağız. Katakulli var. İstediğiniz soruyu sorun cevaplarım. Seçim falan kazanıldığı yok" diye konuştu.