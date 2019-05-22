4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar? KHK Kapsamında çalıştıkları kurumlarda kadroya alınan taşeron işçiler bu sayede pek çok mali ve sosyal hakka kavuşmuş oldu. Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bayram öncesinde taşeron işçilere asgari ücret maaş artışı yapılacak mı sorusuna cevap aranıyor.