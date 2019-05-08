Kadroya geçen taşerona tediye ödemesi gerçekleşti mi?

Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammının yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş tarafından "kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon farkı ve ilave tediye ödemesi ne kadar" sorusuna cevap aranıyor.

Tediye ödemesi, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarının sermayelerinin yarıdan çoğunun devlete ait olan şirketler ve kurumlarıyla beraber belediyelerde çalışan işilerin personel ücret sistemleri kapsama alınmaksızın her yıla göre aylık olarak devlet tarafından veriliyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Tediyelerin ilk ödemesi ise 31 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti ve söz konusu ikinci tediye ödemesi ise 31 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

TEDİYE NEDİR?

Tediye ödemesi, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarının sermayelerinin yarıdan çoğunun devlete ait olan şirketler ve kurumlarıyla beraber belediyelerde çalışan işilerin personel ücret sistemleri kapsama alınmaksızın her yıla göre aylık olarak devlet tarafından veriliyor.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE ZAM YAPILACAK MI?

Belediye çalışanı 1311 işçi gerçekleştirilen yeni sözleşmeyle beraber yüzde 37 oranında zam aldı ve sosyal haklar ile yardımlardan faydalandı.

Diğer yandan Çorum Belediye Başkanı Gül kent içerisinde düzenlenen törende yaptığı açıklamada ise en düşük işçi yevmiyesinin 88 Türk Lirasından 99 Türk Lirasına çıkarıldığını ve zam görüşmelerinin hem belediye ve hem de işçilerin taleplerine göre hesaplanarak gerçekleştirildiğini ifade etti.