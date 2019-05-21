Çalışan bireylerin yaklaşık olarak 10 yıl gibi bir süreç içerisinde ve 2007 yılı öncesine kadar ücret bordrolarında vergi iade zarfları yer alıyordu. Bir yıl içerisinde yapılan alışverişlere dair fiş ve faturalar bir zarf içerisinde toplanıp, çalışmakta oldukları işyerlerine vererek vergi iadesi alan çalışanlar, 2007 itibari ile bu iadenin kaldırılması ile Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile çalışan kişilerin maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.