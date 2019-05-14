3.5 milyon kamu çalışanının yüzü gülecek

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıklandı.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE ZAM YAPILACAK MI?

Belediye çalışanı 1311 işçi gerçekleştirilen yeni sözleşmeyle beraber yüzde 37 oranında zam aldı ve sosyal haklar ile yardımlardan faydalandı.

Diğer yandan Çorum Belediye Başkanı Gül kent içerisinde düzenlenen törende yaptığı açıklamada ise en düşük işçi yevmiyesinin 88 Türk Lirasından 99 Türk Lirasına çıkarıldığını ve zam görüşmelerinin hem belediye ve hem de işçilerin taleplerine göre hesaplanarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ALACAK MI?

Taşeron işçiler zam ve ikramiyeleri merak ediyor.

Türkiye'de pek çok belediye tarafından maaşlarda ve ikramiyelerde zam yapıldı ve iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Diğer yandan taşerondan kadroya geçenlerle alakalı olarak Çorum Belediyesinde işçilere yüzde 37 zam yapıldı ve ikramiyelerde ise yüzde 420 zam yapıldığı açıklandı.