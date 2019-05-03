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Genel Başkan Yardımcısı : Bankacılar sandık başkanı yapılmış

Genel Başkan Yardımcısı , leriyle ilgili, “İki yıl öncesinden başlayan organizasyon olduğunu görüyoruz” dedi.

Bankacılar sandık başkanı yapılmış

lerinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili çeşitli tespitlerde bulundu. Yavuz, 'den ihraç edilen 2 bin 224 kişinin sandıklarda görev aldığının belirlendiğini söyledi. "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu. Türkiye İş Bankası'nda çalışan personelin sandık kurullarında görevlendirildiğini söyleyen Yavuz, "Yapı Kredi'den, Denizbank'tan ve başka bankalardan da alınmış. Özellikle bir partiden önemli derecede var. Başkan, memur üye, memur üye adına alınan sivil üye ve başka partilerin üyeleri de var" ifadelerini kullandı.

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