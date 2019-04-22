Hakkari Çukurca'daki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimiz dün cennete uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin memleketi Giresun'unda vatan toprağına bırakıldı.

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin (27) ise Kırıkkale'nin Balışeyh İlçesi'ne bağlı İzzettin Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan şehit Çetin'in 2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra sözleşmeli er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır da Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Yener Kırıkcı ise Ankara Çubuk'daki törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.