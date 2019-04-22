Bugünkü
Takvim

 'daki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimiz larına uğurlandı

Şehitleri binler uğurladı

Hakkari 'daki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimiz dün cennete uğurlandı. Şehit Murat Şahin memleketi 'unda vatan toprağına bırakıldı.

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin (27) ise Kırıkkale'nin Balışeyh İlçesi'ne bağlı İzzettin Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan şehit Çetin'in 2015 yılında 'da vatani görevini yaptıktan sonra sözleşmeli er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır da 'de görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Yener Kırıkcı ise 'daki törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHakkari Çukurca'daki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri