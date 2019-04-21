Şehit sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26), Ankara Çubuk'taki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Şehit erin dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993'te Hakkari'nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi. SABAH annesi Ayşe Kırıkçı'nın acısını paylaştı. İşte şehit annesinin sözleri;





GİZLİCE ASKERİ SINAVLARA GİRMİŞ:

22 yaşında askere gitti, dönüşte "Baba ben askerde kalacağım. Vatani görevimi ömür boyu yapmak istiyorum, hem de askerliği çok seviyorum" dedi. Baban ve ben istemedik. Gizlice gözünden ameliyat olup gizlice sınava girdin. Ne yaptıysak seni bu sevdadan vazgeçiremedik. Bu günleri mi gördüydün kuzum?





ANNE TEK TAŞ ALDIM:

4 ay sonra sözleşmesi bitiyordu, 'Anne jandarma sınavlarına gireceğim' diyordun. Ah yavrum... Van'da markette bir kızla tanışmış, adı Zeynep. 'anne çok iyi bir kız, beni seviyor. Bundan eminim. Sevgililer Günü'nde tek taş aldım. Nikah yakındır, sen düğün yemeği için danaları hazırla' diyordun. Murat alamadın yakışıklı oğlum.





ANNEMDEN BİLİRİM BU ACIYI:

Sabah 05.00 gibi kapı çalıyor, Mustafa kalk kapı çalıyor dedim. Baktık bir sürü adam, ben bu gelişi, bu acıyı annemden bilirim oğul. Yıllar önce kardeşim şehit düştüğünde de böyle gelmişlerdi. Annem 7 yıl dayandı bu acıya, sonra öldü. Ben hiç dayanamam kuzum. Ben sensiz yaşayamam. Her bir elbisemin cebinde bir fotoğrafınla hasret gideriyordum şimdi ne yapacağım?