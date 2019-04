AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak Ankara ve İstanbul yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul ve Ankara'da kıyasıya bir

rekabetin yaşanması sonrasında geçersiz oylar büyük bir önem kazanmıştı. AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak konuşmasından satır başları;

"Biz her seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilan ettik. Bugüne kadar resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük. 15 seçim tecrübemiz ilk defa bizim sistemimizde böyle bir farkla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın iradesinin bir oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansıması. İlk oy tasnifi esnasında bu sandık cetvelinde 131 oy alıyor.

Tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan bir tutanakta Binali Yıldırım'ın aldığı oy Ekrem İmamoğlu'na yazılmış görünüyor. Binali Yıldırım'a yazılmış tek oy var. Başka bir tutanakta 201 oy almış görünüyor. Sandık sonuç tutanağında yine Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Burada Binali Yıldırım'ın oyu burada da bir. Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut.

Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlananlardan olmadık. Biz elimizdeki verilere güveniyoruz. Usulsüzlükleri ispat etmeye hazırız. İstanbul'daki sonuç bize göre AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek ve milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır."

AK Parti, Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itirazda bulunacak...

AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.

Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.

Mükerrer oy nedir, ne demektir?

Mükerrer oy; her kişinin tek bir oy kullanma hakkı olduğunu hiçe sayarak birden fazla oy kullanmasıdır. Mükerrer oy durumlarının ortaya çıkmaması için genelde kişilerin parmaklarına oy kullanmış olduklarına dair işaretler bırakılmaktadır. Mükerrer oy kullanmak, kullanan kişiye göz yummak ya da ortam hazırlamak son derece büyük bir suçtur. Bu nedenle seçim dönemlerinde her partiden ya da her kuruldan kişiler oy kullanma alanında olur ve oy takibi yaparlar. Bu takip sayesinde bir kişinin aynı yerde birden fazla oy kullanma işlemi yapması imkansız bir hal alır. Mükerrer oy cezası son dönemde oldukça az karşılaşılan bir durum. Bütün işlemlerin online bir şekilde yapılıyor olması, seçmen listeleri, kimlerin nerede oy kullanacağı gibi durumların netleşmesi ile artık kişiler birden fazla oy kullanamıyorlar.