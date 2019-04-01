AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili açıklama: Kanunu haklarımızı sonuna kadar kullanacağız

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:





"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."



OYLAR YENİDEN İNCELENECEK

Öte yandan İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.