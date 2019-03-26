Altı dilde şarkı söylemesiyle ün yapan Lübnan kökenli Müslüman şarkıcı Maher Zain, 24 Mart Pazar günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Koşan Adam tarafından gerçekleştirilen konsere büyük ilgi gösterilirken ünlü sanatçıyı yakın dostu Mustafa Ceceli de yalnız bırakmadı. Ceceli'nin "Tevazu sahibi ve yardım sever" sözleriyle anlattığı Maher Zain, duygularını şöyle dile getirdi: İstanbul'un her yeri büyüleyici, özellikle herkesin dediği gibi Boğaz müthiş. Türkiye ve Türk insanı hakkında birçok şey söyleyebilirim. Buraya her gelişimde heyecanlanıyorum...





BİZZET İSTEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şarkı için de konuşan ünlü sanatçı, "Hasat zamanı şarkısını Başkanımız benden bizzat istedi ve çok mutluyum o yüzden bundan da çok gurur duydum. Kendisini Suriyeli mültecilere kucak açtığı için çok seviyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum ama ben politikacılar hakkında konuşmuyorum. Yurt içine ve yurt dışına bakıldığında kendisi tam bir rol model" dedi.

Daha önce Maher Zain'in 'O sensin ki' şarkısının aranjesini yapan Ceceli, ünlü sanatçıyla Türkçe ve Arapça düet yaparak izleyenleri mest etti.