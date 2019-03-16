Yeni Zelanda'da bugün yaşanan katliam haberi gündeme oturdu. Yeni Zelanda'da yaşanan katliamda ise detaylar ortaya çıkmaya başladı. Katliamı yapan teröristin silahının üstünde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yazması dikkat çekti. Silahın şarjörlerden birinde Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı şehit eden Miloş Obiliç yazıyor. Peki Sultan Murat'ı şehit eden Miloş Obiliç kimdir nerelidir? Sırplar, 1389 yılında Murad Hüdavendigar'ı sırtından bıçaklayan Miloş Obiliç'in heykelini diktiler.

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SULTAN MURAT'I ŞEHİT EDEN OBİLİÇ'İN İSMİ KİRİL ALFABESİYLE YAZILMIŞ

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekti. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı şehit eden Sırp olarak biliniyor.

KATLİAM SONRASI HESABI KAPATILDI

Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın Twitter hesabı kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirirken 20'si ağır 48 kişi de yaralandı. Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

MİLOŞ OBİLİC 'İN HEYKELİNİ DİKTİLER

Sırplar, 1389 yılında Murad Hüdavendigar'ı sırtından bıçaklayan Miloş Obiliç'in heyekelini diktiler.

Graçanitsa Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Branimir Stojanoviç'in talebi üzerine kasabanın merkezinde Miloş Obiliç heykelinin dikilmesini daha önce karara bağladıklarını, bugün de heykeli diktiklerini açıkladı. Belediye Başkanı Branimir Stojanoviç, "Bu anıtın dikilmesi, Graçanitsa Belediyesi'nin Sırbistan'a ait olduğunun göstergesidir" dedi.

MİLOŞ OBİLİC KİMDİR VE MİLOŞ OBİLİC'İN TARİHTERİ YERİ NEDİR?

Miloş Obilic tarihe ilgi duyanların yakından bileceği bir isim... 1.Murat önderliğinde gerçekleşen 1.Kosova Savaşı'nda Osmanlı ile Bosna, Hırvat, Arnavut, Bulgar, Macar ve Çek askerlerinden oluşan İttifak güçleri karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı Devleti savaştan zaferle ayrılırken, muharrebe meydanında incelemelerde bulunan 1.Murat haince bir saldırı ile şehit edilmiştir. 1.Murat'ı ölü numarası yaparak sırtından hançerleyerek şehit eden hainin adı Miloş Obilic'dir. Miloş Obilic, aşırı sağcı ve ırkçılar tarafından sahiplenilen, sembol görülen bir isim olmuştur.

Hain saldırıyı düzenleyen Milos Obilic Karadağ soylusu ve Lazar Hrebelyanoviç'in damadıdır. Obilic'in 1350 yılında dünyaya geldiği 1389 yılında Kosova Ovası'nda öldürüldüğü biliniyor. Obilic'in ordudaki görevi Şövalye olarak görülüyor.

1.Kosova Savaşı nasıl olmuştu?

1389 yılında Osmanlı Devleti ile Sırpların önderliğinde birleşen, Bosna, Hırvat, Arnavut, Bulgar, Macar ve Çek askerlerinden oluşan İttifak güçleri arasında meydana geldi. Osmanlı ordusunu Murad Hüdavendigar komuta ederken, Sırpların önderliğindeki Haçlı birliklerini Sırp Despotu Lazar komuta etmiştir. Sırp Kralı Lazar'ın bölgede tek güç kalarak gittikçe sivrilmesi Osmanlı Devleti adına rahatsız edici bir gelişme olarak görüldü.

Genel olarak kaynaklar, savaşın fitilinin ateşlenmesini I. Murad'ın 1388'de Lazar üzerine yürüyüp, Osmanlı birliklerinin Plonçik'te yenilgiye uğramasına bağlar. 1388'deki yenilginin sebep gösterildiği savaşın Bleka'da Bosna Kralı Tvrtko ile yapıldığı, bunun üzerine I. Murad'ın Lazar ile Tvrtko arasında gizli bir iş birliği olduğu zannına kapılarak doğrudan Lazar'ın üstüne yürüdüğü ileri sürülür. Tüm bu gelişmeler Kosova Savaşı için gerekli nedenleri oluşturur, Osmanlı Devleti ile Sırpların önderliğindeki müttefik kuvvetleri Kosova ovasında savaşa başlar. Yapılan araştırmalarda Osmanlı Devleti'nin savunma, süvari güçlerine sahip Sırpların ise hücum stratejisi uyguladığı belirtilmektedir.

Mücadele üç aşamada cereyan eder. Bunlar, Sırpların ilk saldırının ardından dağılması, Sırp Despotu Brankoviç'in ve Bosna Kralı Tvrtko'nun çekilmesi ve savaşın son bölümlerinde I. Murad ve Lazar'ın ölümleridir. Ayrıca Sırpların yüklendiği sol kanadın çökmesi üzerine Şehzade Bayezid'in [Yıldırım] kendini ortaya atarak sergilediği kahramanlık savaşın seyrini değiştirmiştir. Birbirine denk güçlerin karşı karşıya geldiği bu savaşın kazananı Osmanlı Devleti oldu.

Bazı Sırp kaynaklarında savaşın Sırpların zaferiyle sonuçlandığı ifade edilmektedir, hatta modern Sırp literatüründe de aynı bilgi paylaşılmaktadır. Daha temkinli Sırp tarihçiler ise bir galibin bulunmadığı belirtirler. Aslında bu tür haberlerin ortak noktası I. Murad'ın vefatı olup bu durum büyük bir zafer olarak anlaşılmış ve nakledilmiş olmasıdır. Osmanlılar tarafından kazanıldığını 1411'de Lazar'ın oğlunun yanında bulunan Kostantin açık bir dille belirtmektedir. Savaşın Osmanlı açısından önemi yerli feodal beylerin direnişinin kırılması ile birlikte güneye doğru inilmesi ve Kuzey Sırbistan'daki hâkimiyetin oluşmasının sağlanmasıdır. Ayrıca uzun vadede Osmanlıların Balkanlar'ın güney kesimlerine yerleşmelerine, bölgenin ekonomik, sosyal ve etnik yapısında oluşacak değişmelere zemin hazırladı. Bu savaşın etkisi yakın tarihe kadar etki sürdü.