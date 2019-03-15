Yeni Zelanda'da camiye korkunç saldırı! Kan donduran görüntüler
Yeni Zelanda'nın ChristChurch bölgesinde Mescid-i Noor Camii'ne silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı anını internet üzerinden de canlı yayınlayan şahıslar otomatik silahlarla dehşet saçtı. İlk bilgilere göre ölü sayısının 30 yaralı sayısının ise 50 civarı olduğu belirtildi.
15.03.2019 08:31
- Son Güncelleme: 15.03.2019 08:41
YENİ ZELANDA POLİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.
DİĞER GALERİLER