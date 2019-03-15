GaleriDünya

Yeni Zelanda'da camiye korkunç saldırı! Kan donduran görüntüler

Yeni Zelanda'nın ChristChurch bölgesinde Mescid-i Noor Camii'ne silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı anını internet üzerinden de canlı yayınlayan şahıslar otomatik silahlarla dehşet saçtı. İlk bilgilere göre ölü sayısının 30 yaralı sayısının ise 50 civarı olduğu belirtildi.

15.03.2019 08:31 - Son Güncelleme: 15.03.2019 08:41
Yeni Zelanda'da camiye korkunç saldırı! Kan donduran görüntüler

Son dakika haberine göre Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Wellington Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin, olay sonrası en az 30 ölü 40-50 arasında yaralı olduğu bilgisini verdi. Olay sonrası biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da camiye korkunç saldırı! Kan donduran görüntüler

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırı sonucu çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığı duyuruldu.

Yeni Zelanda'da camiye korkunç saldırı! Kan donduran görüntüler

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda da açıklamasında, ülkenin en karanlık günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Yeni Zelanda'da camiye korkunç saldırı! Kan donduran görüntüler

YENİ ZELANDA POLİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yeni Zelanda'da camiye korkunç saldırı! Kan donduran görüntüler

Olay yerinde yakını olan kişiler bölgeye gelirken aldıkları haberler karşısında göz yaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı'
Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı'