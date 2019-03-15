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Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
Başakşehir Millet Bahçesi içinde kurulan ve 'un en büyüğü olma özelliği taşıyan 75 bin kitaplık , Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli tarafından hizmete açıldı.

100 BİN KİTAP
Kurum, "Millet Kıraathanesi 2500 metrekare inşaat alanına sahip, içerisinde 100 bin kitap var. Bu kitapların 60 bini basılı kitap. Yaklaşık 20 bini dijital kitap. 18 bini sesli kitap. 102 tane de kabartmalı kitabımız var. Yani engelli kardeşlerimiz de burada kitapları okuyarak ders çalışabilecekler" dedi.

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