Yıldırım, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı.

Burada konuşan Yıldırım, Dünya Kadınlar Günü 'nü dolu dolu kutladıklarını belirterek, "Bir gün değil her gün kadınların günüdür. Kadın-erkek beraber mücadele veriyoruz. Güzel günlerde de zorluklarda da beraberiz. Çünkü geleceğe evlatlarımızı birlikte hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.Okurların e-kitap gibi geleceğin mecralarına hazırlanırken, diğer yandan kağıda fiziki olarak sahip çıkmasının önemine işaret eden Yıldırım, "Halk kütüphanelerinden yararlanan İstanbul'da hemşehrilerimizin sayısı yüzde 30 arttı. Bu talebe paralel bir şekilde kütüphanelerimize olan ihtiyaç da artıyor." diye konuştu.Kütüphaneleri büyüttüklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:"Türkiye'deki halk kütüphanelerindeki kitap sayısı son bir yılda yüzde 6'nın üzerinde artış gösterdi. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 7,5 arttı. Biz de İstanbul'un büyüklüğüne, şehrin kültürel mirasına yakışacak bir kütüphaneyi şehrimize kazandıracağız. Rami Şehir Kütüphanesi milyonlarca esere, dijital yayına ev sahipliği yapacak. Bu kütüphanemiz uluslararası alanda bilim, sanat, kültür insanlarına büyük fırsatlar sunacak. 75 bin metrekarelik bir açık alanın 33 bin metrekaresi kütüphane olarak düzenlenecek. Ayrıca yıllardır İstanbul'a hizmet veren Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek 6 bin metrekarelik Atatürk Şehir Kütüphanesi şeklinde yeniden düzenlenmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun, bu iki önemli eser İstanbulumuza çok daha değer kazandıracak."Millet kıraathanelerini de şehrin her tarafına yaygınlaştıracaklarını dile getiren Yıldırım, "Gittiğim ilçelerde millet kıraathanelerinde gençlerin dolu olduğunu görmek, onların araştırma yaptığını, ders çalıştığını, kitap okuduklarını görmek doğrusu beni çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Çünkü gençler geleceğimiz." dedi.Bütün ilçelerde 7/24 açık olan kütüphanelerin olacağını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:"Yıllarca basın yayın dünyasının kalbinin attığı Bab-ı Ali'yi de ele alıyoruz, yeniden canlandıracağız. Günümüz teknolojilerinden yararlanarak Cağaloğlu Yokuşunun tarihi kimliğini geri getiriyoruz. Blog yazarları, sahaflar, internet medyası Cağaloğlu yokuşunda buluşacak. Metrolarda küçük cep kütüphaneleri oluşturuyoruz. Metro istasyonlarında kitabı istediğiniz duraktan alıp bir başka durağa bırakabileceksiniz. İstanbulkart'la entegre çalışacak bir sistemi gençlerimize getireceğiz. En son bir yasa çıktı, hükümetimiz çıkardığı yasayla kitapta KDV'yi kaldırdı. Böylece kitap fiyatlarında iyileşme sağlandı. İstanbul okur yazarının çokluğuyla ön plana çıkacak. Okuyan yazan insanların sayısı arttıkça kavga gürültü azalır, hoşgörü artar."Fuarların bir şehrin ekonomisine, itibarına büyük katkı sağlayan küresel organizasyonlar olduğunu belirten Yıldırım, "Örneğin Frankfurt denince herkesin aklına dünyanın en büyük kitap fuarı gelir. Biz de 2023 yılında ilk etapta 22 milyon turist hedefi koyarken, fuarları bunun önemli kaynağından birisi olarak gördük ve bunun için adımları attık." dedi.Avrupa'ya bir yılda fuarlar vesilesiyle 50 milyon insan geldiğine dikkati çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:"Bu 50 milyonun yüzde 10'una talip olsak eder 5 milyon. 5 milyon ne anlama geliyor? Bu fuar için harcadıkları para normal gezmeye gelenlerin 2 katından fazla. Bu doğrultuda en önemli projelerinden bir tanesi içerisinde bulunduğumuz bu havzayı İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Havalimanı da taşınacak, hepsi birleştirilecek muazzam bir fuar alanını İstanbul'a kazandırmış olacağız. Aynı zamanda orada millet bahçesi de, 'Şehir Airport' dediğimiz Genel Havacılık hizmetlerini verecek bir birim de burada muhafaza edilecek. Anadolu tarafında da bir fuar merkezi Sabiha Gökçen 'in yanında oluşturacağız. Böylece iki havalimanının yanında birer marka fuar merkeziyle İstanbul'u fuarlarla, fuar turizmiyle kalkınan ve ekonomisini büyüten bir şehir haline getireceğiz."Yıldırım daha sonra E-Oyun Turnuva alanına geçerek burada takım halinde internet üzerinden oynanan "PUBG" adlı oyunu gençlerle oynadı. Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi.Kitap fuarı alanını da gezen Yıldırım'a Erhan Çelik "Karanlık Çarşamba" adlı kitabını takdim etti. Bir stanttan ise Rıza Duru'nun "Mevleviname" isimli kitabı Yıldırım'a hediye edildi. Yıldırım da, AK Parti seçimbroşürünü imzalayarak stant çalışanlarına verdi.Yıldırım'a, AK Parti Bakırköy Belediye Başkanı Adayı Mehmet Umur ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.