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Peribacalarının yanına yapılan ı yıkılıyor

O otel yıkılıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'dan gelen bir haber yüreğimizi yaktı. Peribacalarının bitişiğinde ına başlandı. Kültürel mirasın ortasında yükselen bina büyük tepki topladı. Kültür ve Bakanlığı, kolları sıvadı. , otel inşaatının durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık inşaatla ilgili yıkım kararı aldı. Ekipler tarafından peribacalarının yakınındaki otel inşaatının yıkımına başlandı.


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