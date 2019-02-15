UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'dan gelen bir haber yüreğimizi yaktı. Peribacalarının bitişiğinde otel inşaatına başlandı. Kültürel mirasın ortasında yükselen bina büyük tepki topladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kolları sıvadı. Bakanlık, otel inşaatının durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık inşaatla ilgili yıkım kararı aldı. Ekipler tarafından peribacalarının yakınındaki otel inşaatının yıkımına başlandı.
- Güncel
- 15.02.2019
- Gazete
Peribacalarının yanına yapılan otel inşaatı yıkılıyor
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