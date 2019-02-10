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'de adayları belirleyen komite: Gizli 12’li

'de adayları 12 kişilik çok gizli komite belirledi. 'nun bu tutumu, partiyi paramparça etti.



31 Mart seçimleri için gösterilen adaylar, Anamuhalefet'i sarstı. Sahillerdeki CHP örgütleri, Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı. Partiyi "Çok Gizli" bir yapının yönettiği söylentisi ortaya atıldı.

Kulisleri sarsan iddiaya göre, skandal isimleri 12 kişilik işte o komite listeye yazdı. İnce'nin tulum çıkardığı şehirleri de İyi Parti'ye bıraktı. Kurultay kazanı tekrar kaynamaya başladı.

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vefa vefa

iyi olmuş, yakında hdp ile birleşirler. Atatürk' ün partisi ne hale geldi.

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cevapla 10.02.2019 10:29
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