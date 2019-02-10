31 Mart seçimleri için gösterilen adaylar,sarstı. Sahillerdeki CHP örgütleri, Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı. Partiyibir yapının yönettiği söylentisi ortaya atıldı.Kulisleri sarsan iddiaya göre, skandal isimleriişte o komite listeye yazdı.tulum çıkardığı şehirleri debıraktı.kazanı tekrar kaynamaya başladı.