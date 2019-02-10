31 Mart seçimleri için gösterilen adaylar, Anamuhalefet'i sarstı. Sahillerdeki CHP örgütleri, Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı. Partiyi "Çok Gizli" bir yapının yönettiği söylentisi ortaya atıldı.
Kulisleri sarsan iddiaya göre, skandal isimleri 12 kişilik işte o komite listeye yazdı. İnce'nin tulum çıkardığı şehirleri de İyi Parti'ye bıraktı. Kurultay kazanı tekrar kaynamaya başladı.
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iyi olmuş, yakında hdp ile birleşirler. Atatürk' ün partisi ne hale geldi.
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