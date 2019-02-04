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Başkan Erdoğan: eşittir

Başkan Erdoğan: eşittir , eşittir / . Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar.

HDP eşittir PKK
Başkan Erdoğan, TRT1 canlı yayında soruları cevaplandırdı. Ayın 14'ünde Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Rusya-Türkiye-İran 3'lü zirvesine katılacağını söyledi. Erdoğan, yeni Askerlik Yasası ile ilgili olarak da "Nihai noktayı buna henüz koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor" dedi. Başkan şöyle devam etti: eşittir , eşittir /.



Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar. Bunlar (HDP) kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlar ne mızı söylemişlerdir. Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmi kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır. CHP'nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutması, o da tabi izahı mümkün değildir. 15 Temmuz'daki halkın direnişi ile ilgili "O gecenin katılımcıları tabanıyla ve MHP tabanıdır" diyen Erdoğan Cumhur İttifakı için "Temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur" sözlerini kullandı.




BAŞ BAŞA 2 SAAT
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya II. Abdullah'ın eşi Rania ile Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede Filistin, Suriye ve uluslararası birçok konu ele alındı.

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