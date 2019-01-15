Okula gitmek için evden çıkan liseli genç kız, bir daha evine dönemedi. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay dün Muğla'da meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi Şeymanur Gölge (18) okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Mustafa Gediz'in kullandığı minibüs, Gölge'ye çarptı. Yere düşen genç kızı kanlar içinde görenler, kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Gölge'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gediz, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ANİDEN YOLA ÇIKTI
AYAKKABISI YOLA FIRLADI
KOŞMAYA BAŞLADI
ANİDEN YOLA ÇIKTI
AYAKKABISI YOLA FIRLADI
KOŞMAYA BAŞLADI
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