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'da korkunç kaza!

’da lise öğrencisi genç kız, yolun karşısına geçmek istedi. Minibüsün altında kalıp can verdi.

Son 10 metre!
Okula gitmek için evden çıkan liseli genç kız, bir daha evine dönemedi. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay dün 'da meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi Şeymanur Gölge (18) okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Mustafa Gediz'in kullandığı minibüs, Gölge'ye çarptı. Yere düşen genç kızı kanlar içinde görenler, kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Gölge'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gediz, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


ANİDEN YOLA ÇIKTI


AYAKKABISI YOLA FIRLADI


KOŞMAYA BAŞLADI

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