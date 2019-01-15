Dalış serbest!

Türkiye'nin gururu olan Dünya Serbest Dalış Şampiyonu iki sporcumuz Şahika Ercümen ile Derya Göçen arasında, sosyal medya paylaşımları yüzünden başlayan gerginlikte yeni perde açıldı. Şahika Ercümen, geçen 26 Kasım'da Salda Gölü'nde 65 metreye dalıp tatlı suda paletsiz değişken ağırlıkla dalış rekoru kırmış, Derya Göçen de 24 Kasım'da aynı yerde 68 metreye dalarak Ercümen'in rekorunu 3 metre geçmişti. Ercümen de Göçen'in dalışının etik olmadığını beyan ederek, dalıştan sonra sosyal medyada kendisine ağır eleştiriler yönelttiğini iddia etti. İki kez birer aylık tedbir kararı aldırdı. Göçen ise Ercümen aleyhine 15 günlük tedbir kararı aldırmıştı. Avukatları aracılığıyla bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Derya Göçen, hakkındaki koruma kararının kaldırılmasını ve Ercümen için iftira suçundan dava açılmasını istedi. Göçen'in dilekçesinde, "Şahika Ercümen'in uğradığı hakaret, saldırı ya da taciz yoktur. Açık biçimde bilerek ve isteyerek gerçek olmayan söz ve beyanları gerçekmişçesine ve saldırı, taciz ve hakaret olarak göstererek müvekkilim aleyhine mahkemeye başvurmuştur ve bu haliyle iftira suçunu işlemiştir. İftira suçundan kamu davası açılmasını istiyoruz" denildi.
Şahika Ercümen, meslektaşı için tedbir kararı aldırdı. Rekorunun ise etik olmadığını anlattı.
ALI OKTAY
Şahika Ercümen, meslektaşı için tedbir kararı aldırdı. Rekorunun ise etik olmadığını anlattı.
ALI OKTAY
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