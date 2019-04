Kemal Kılıçdaroğlu , her fırsatta Başkan Erdoğan ile ailesini hedef aldı. Hakaret ve iftirada sınır tanımadı. Bu yüzden yargılandı. Ödeyeceği tazminat, 1 milyon liranın üstüne çıktı.Ağır faturayı gören CHP yönetimi, bir fon kurup yardım kampanyası başlattı. Her vekilin üç ayda bir aldığı maaştan 5'er bin lira vermesi kararlaştırıldı. Kemal Bey , rahatladı.TBMM'de CHP'nin 142 koltuğu var. Her vekil 5'er bin lira verdiği takdirde fonda üç ayda bir 710 bin lira birikecek. Kılıçdaroğlu da tazminatları bu parayla ödeyecek. Fon yetersiz kalırsa CHP üyelerinden de yardım istenecek.