Bugünkü
Takvim

, 'nun ödeyeceği tazminatlar için yardım kampanyası açtı

'nun ödeyeceği tazminatlar 1 milyonu aştı. , yardım kampanyası açtı. Vekillerden 5'er bin lira toplamaya başladı.

Kemal Bey'den çılgın proje: FAK-FUK-FON
Kemal , her fırsatta Başkan Erdoğan ile ailesini hedef aldı. Hakaret ve iftirada sınır tanımadı. Bu yüzden yargılandı. Ödeyeceği tazminat, 1 milyon liranın üstüne çıktı.
Ağır faturayı gören yönetimi, bir fon kurup yardım kampanyası başlattı. Her vekilin üç ayda bir aldığı maaştan 5'er bin lira vermesi kararlaştırıldı. , rahatladı.



3 AYDA BİR 710 BİN LİRA
TBMM'de CHP'nin 142 koltuğu var. Her vekil 5'er bin lira verdiği takdirde fonda üç ayda bir 710 bin lira birikecek. Kılıçdaroğlu da tazminatları bu parayla ödeyecek. Fon yetersiz kalırsa CHP üyelerinden de yardım istenecek.


EVRİN GÜVENDİK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP, Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tazminatlar için yardım kampanyası açtı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri