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'lilerden isyanı: Başka adam bulamadınız mı?

’li , için bir sistem geliştirdi. Ancak yazılım iflas etti. Partililer oyları anında öğrenemedi. Bu hataya rağmen aynı isim bu kez için görevlendirildi.

Onur'SAY'ma!
Anamuhalefet partisi yine hesap hatası yaptı. için kurduğu sistemi çalışmayan yine sahne aldı. Genel Başkanı 'nun yardımcısı olan Onursal Adıgüzel, 24 Haziran'da bir sistem hazırladı. Söz konusu sistem sayesinde partililer oy sonuçlarına an ben an ulaşacaktı. Ancak Adıgüzel'in kurduğu sistem çalışmadı. Yüz binlerce liranın sokağa atılmasının yanında, "Oylarımız çalınıyor" diye gaza gelen CHP'liler, neredeyse sokağa inip yakıp yıkmaya başlayacaktı. İşte o hatayı yapan isim bu kez ler için kolları sıvadı. CHP'nin İstanbul il merkezinde bilişimden sorumlu ilçe başkan yardımcıları ile birlikte, seçim güvenliğine ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de katıldı. Böyle bir skandala imza atmasının ardından Adıgüzel'in, yine CHP'deki güvenliği ve seçim sistemi sorumluluğu gibi görevleri üstlenmiş olması CHP tabanında rahatsızlığa yol açtı. Partililer "Başka bir isim bulamadınız mı" şeklinde yorum yaptı.

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