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Tarihi adım

ve arasındaki gerginlik kiliseleri ayırdı. Ukrayna Kilisesi resmen ’nden ayrıldı. ’nden bağımsızlık belgesini alarak ’a bağlandı.

Tarihi adım
Rusya ve arasındaki gerginlik sonrası ortaya atılan Ukrayna Kilisesi'nin 'nde ayrılarak bağımsızlığını ilan etme girişimi dün 'da gerçekleşti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı 'nun katıldığı törenle verdi.



Poroşenko ve ailesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi Paşpiskoposu Epifaniy, 'ne geldi. Poroşenko ve beraberindekiler, burada düzenlenen ayine katıldı. Ayinin ardından, , Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy'e takdim etti. Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin 'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti.



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