İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nde "bağımsızlık belgesi imza töreni"ne katıldı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 15:06:44 Güncelleme: 15:11:22
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için "Tomos" adlı bağımsızlık belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören

Poroşenko ve ailesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi Paşpiskoposu Epifaniy, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko ve beraberindekiler, burada düzenlenen ayine katıldı.

Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy'e takdim etti.

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören

11 EKİM'DE MOSKOVA RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN AYRILMA KARARI VERMİŞTİ
Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti.

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Azize Sofya Katedrali'nde 15 Aralık'ta, Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nden temsilcilerinin katıldığı toplantıyla Ukrayna'da yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi kurulmuştu.

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören

Ukrayna Devlet Başkanı Poronşenko yarın ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nin düzenleyeceği haç çıkarma törenine de katılacak.

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