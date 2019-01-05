İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde tarihi tören

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için "Tomos" adlı bağımsızlık belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.