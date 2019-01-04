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Belediyesi'nden 'kedi' hizmeti

Hare'cat'
Yalova belediyesi sokak hayvanları için kolları sıvadı. Üzerinde "Kedi Çıkabilir" yazısı bulunan tabelalar, trafiğin yoğun olduğu güzergahlara asıldı. Yetkililer, amaçlarının sokak hayvanlarını araçlara karşı korumak olduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz bu çalışmayla araç sürücülerinin sokakta yaşayan hayvanlara daha fazla dikkat etmesini amaçlıyoruz" dedi. lılar ise "Önce 200 bin liraya tuvalet yaptırdı. Şimdi de kedilere çalışıyor. Bize ne zaman sıra gelecek?" diye dert yandı.

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