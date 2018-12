Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen DEİK Genel Kurulu'nda konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 2019'un ekonomik açıdan farklı olacağını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert mesajlarla yüklenen Erdoğan, "Onda vatanseverlik ve milletperverlik yok" dedi. Ayrıca Halk TV'de katıldıkları programda darbe çığırtkanlığı yapan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında da konuşan Erdoğan, "Bedelini ödeyecekler." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tüm katılımcılara ve tüm iş adamlarımıza yolunuz açık olsun diyorum. Dünyanın ciddi değişimler geçirdiği dönemde DEİK'in ihracatçıların lokomotivi haline geldiği görüyoruz. DEİK'in başarısını ve yakaladığı ivmeyi çok daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK, iş dünyamıza yol çizecektir. DEİK dış ekonomik ilişkilere ait stratejiler hakkında raporlar üretmeli ve uygulamasını sağlamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olacağım. DEİK'in çalışmalarına biz hep önem verdik. Gittiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk. Son dönemde atılan adımlar DEİK'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz. İk kat arttırdık.

"PEK ÇOK ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHATİN YOLUNU AÇTIK"

"Bundan sonraki süreçte burada bu çatı altında aslında KOBİ'leri de almak suretiyle tabii... 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport ile önünü açtık. Pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. Eximbank'ın sermayesini 3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardık. İhracatçılarımıza 2 milyar sadece geçen sene destek verdik. Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımın üzerine ulaştık. İş adamlarına yurt dışında heyecan ve girişimci ruhunu aşılayalım istiyoruz. Devlet ve hükümet başkanlarını da ülkemizde ağırlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde iş adamlarımızı bir araya getirdik. Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. Bunlar bir ilk... Yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

"TÜM ENDONEZYA HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

"Yollarını, havalimanı, spor salonunu Türk yapıyor. Lübnan, Endonezya, Gana... Endonezya'daki tsunamide kardeşlerimiz öldü. Tüm Endonezya halkına Türk halkı olarak baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda Pakistan'a MİLGEM projesini ihraç ettik. Teslimatı yapılacak. 1 milyar doların üzerinde bir proje. Güney Afrika'da insanlar Türklerin yaptığı ev eşyalarını yaptığı, dolapları kullandığını görüyoruz. Dünyanın hangi kıtasına gidersek gidelim Made in Turkey damgasıyla karşılaşıyoruz."

"2019'U ÇOK FARKLI GÖRÜYORUM"

"Bu seviyeler sadece ihracat, yatırım, ekonomide değil, siyaset ve uluslararası ilişkilerde de kaydettiği ilerlemenin sonucudur. Türkiye yeni destanlar yazmaya devam edecektir. 2019'u farklı görüyorum. Bu başarılar Türkiye'nin kendine güvendiğinin kendine inandığının potansiyelini harekete geçirdiğinin işaretidir. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz."

"Ülkemizi ekonomide diplomaside demokraside ihracatta büyütürken diğer taraftan birçok sınama ile yüzleştik Türkiye'ye çağ atlatacak pek çok projemiz engellendi. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler, yanıldılar.

"GÜVENLİK ARAÇLARINI TÜRKİYE YAPIYOR"

"Pakistan'dan Kuveyt'e birçok güvenlik araçlarını Türkler yapıyor. Made in Turkey damgalı ürünle karşılaşıyor, Türk başarı hikayesi dinliyoruz. Türk şirketlerimiz iş adamlarımız bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Görüştüğümüz her devlet adamı Türk yatırımcıların başarısından bahsediyor. Yabancı şirketlerin sürünmecedeki projelerini Türk firmaları üstleniyor ve hızlı bir şekilde teslim ediyor. Ben sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. "

"BENİ İPE GÖTÜRECEKLERMİŞ, BUNU SANATÇI MÜSVEDDELERİ YAPACAKMIŞ, SENİN HER YERİN SANATÇI OLSA NE YAZAR"

"Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler yanıldılar. Sen belki Bakırköy Belediyesi'ne sığınırsın ama biz milletimizle omuz omuza durur terör eylemini darbe eylemini pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yakıp yıktılar. Sen ana muhalefetin başında olsan ne yazar. İstanbul'da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan iş makinalarıyla yollarımızı bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti sevenler olabilir mi? Güney Doğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı. Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı müsveddeleri yapacakmış, senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsveddeleri . Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte saldandıracaksın. Şimdi yargıya git. Paris'teki gösterilere laf etmeyenler, polisimizi orantısız güçle suçluyorlardı. Milletimizle, STK'larımızla el ele verdik püskürttük. 17-25 Aralık'ta da gördük, sonra 15 Temmuz o gece milli irade zaferine imza attık."

"SSK'YI BATIRAN BİZE DERS VERMEYE KALKTI"

"Milletimize 2. İstiklal zaferi yaşatan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 24 Haziran'ın seçimzaferimizin hemen akabinde döviz kurundaki saldırıların diğerlerinden farkı yoktur. Tıpkı Gezi Parkı, çukur eylemleri, 15 Temmuz'dan farkı yoktur. Ana muhalefet bu süreçte kötü bir sınav verdi. Zat o dönemde milletimizin ve iş adamlarımızın moralini bozmaya çalıştı. SSK'yı batıran bu adam bir de bize ders vermeye kalktı. Senin döneminde ne halde olduğunu biliriz. Siz ölüleri bile rehine aldınız. Böyle bir SSK genel müdürlüğü yaptın, suçu o dönemin Başbakanına attı. Yalanlarına iftiralarına devam ediyor."