AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin biraya gelip ittifakla ilgili son çerçeveyi çizeceklerini hatırlattı. "Hangi ilde hangi partinin aday koyacağı bellidir. Dolayısıyla burada önceden diğer parti adayını ortaya koymuşsa adayını çekti. Sayın Devlet Bahçeli de büyük bir nezaketle Erzurum, Denizli ve Aydın'daki adaylarının geri çekildiğini parti olarak ilan ettiler. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılır. Özellikle çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir. Bu da ittifakın toplam oylarına yansıyabilir" dedi. Şu ana kadar 74 il belediye başkan adayı ilan edildiğini belirten Kurtulmuş, her seçimde olduğu gibi İstanbul'a özel bir aday tanıtım çalışması yapılacağını bildirdi. Coşkulu bir program için hazırlıkların başladığını alattı. İstanbul'a TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
MİLLİ GURUR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Ampute Futbol Milli Takımı'nı yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu.
ALİ EKEYILMAZ
MİLLİ GURUR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Ampute Futbol Milli Takımı'nı yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu.
ALİ EKEYILMAZ
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