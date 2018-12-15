Ankara'da 9 kişinin ölümüne yol açan tren kazasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Makas değiştirme sorumlusu olan O.Y., ilk ifadesinde "Makas değiştirirken karıştırdım. Kaza olduğunda farkına vardım makası değiştirmediğimin" diyerek suçunu kabul etti.
KAR ENGELİ
Gözaltına alınan kontrolör E.E.E., ile Tren Hareket Memuru S.Y.'nin ise tren seferini organize ettiklerini ve bir suçlarının bulunmadığını belirtti. Ancak skandal bununla sınırlı değildi. Treni kullanacak olan YHT Makinisti Ahmet Turan Demir, sabah saatlerinde Eryaman'daki evinden çıkarak, aracına yöneldi. Gece boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle aracını çalıştıramayan Demir, istasyon şefliğine gelemeyeceğini bildirerek, treni Eryaman İstasyonu'ndan devralacağını söyledi. Bunun üzerine Demir'in yerine, trene yedek makinist Hulusi Böler bindi. Böler, trenin yönetimini Eryaman'da Demir'e devrettikten sonra Sincan İstasyonu'nda inecekti. Ancak, Marşandiz İstasyonu'nda yaşanan kaza nedeniyle Böler, makinist arkadaşları Adem Yaşar ve Kadir Ünal gibi yaşamını yitirdi.
ÜNİVERSİTEDE TÖREN
Korkunç kazada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Ankara Üniversitesi'nde tören yapıldı. Bu sırada fenalık geçiren Albayrak'ın kız kardeşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Prof. Dr. Albayrak'ın cenazesi daha sonra Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Makinist Hulusi Böler ise memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Hayatını kaybeden makinist Adem Yaşar'ın cenazesi Çankırı'da, Ebru Erdem Ersan (38) ve Tahsin Ertaş'ın (48) cenazeleri ise Ankara'da defnedildi.
Hulusi Böler 11 yıllık makinistti.
BAKAN TURAN'DAN SİNYALİZASYON AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turan, tren kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve ekledi: "Sinyalizasyon sistemi, demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar, doğru değerlendirme yapmıyor."
Barış ŞİMŞEK/ Fatma GÖKSU
KAR ENGELİ
Gözaltına alınan kontrolör E.E.E., ile Tren Hareket Memuru S.Y.'nin ise tren seferini organize ettiklerini ve bir suçlarının bulunmadığını belirtti. Ancak skandal bununla sınırlı değildi. Treni kullanacak olan YHT Makinisti Ahmet Turan Demir, sabah saatlerinde Eryaman'daki evinden çıkarak, aracına yöneldi. Gece boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle aracını çalıştıramayan Demir, istasyon şefliğine gelemeyeceğini bildirerek, treni Eryaman İstasyonu'ndan devralacağını söyledi. Bunun üzerine Demir'in yerine, trene yedek makinist Hulusi Böler bindi. Böler, trenin yönetimini Eryaman'da Demir'e devrettikten sonra Sincan İstasyonu'nda inecekti. Ancak, Marşandiz İstasyonu'nda yaşanan kaza nedeniyle Böler, makinist arkadaşları Adem Yaşar ve Kadir Ünal gibi yaşamını yitirdi.
ÜNİVERSİTEDE TÖREN
Korkunç kazada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Ankara Üniversitesi'nde tören yapıldı. Bu sırada fenalık geçiren Albayrak'ın kız kardeşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Prof. Dr. Albayrak'ın cenazesi daha sonra Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Makinist Hulusi Böler ise memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Hayatını kaybeden makinist Adem Yaşar'ın cenazesi Çankırı'da, Ebru Erdem Ersan (38) ve Tahsin Ertaş'ın (48) cenazeleri ise Ankara'da defnedildi.
Hulusi Böler 11 yıllık makinistti.
BAKAN TURAN'DAN SİNYALİZASYON AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turan, tren kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve ekledi: "Sinyalizasyon sistemi, demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar, doğru değerlendirme yapmıyor."
Barış ŞİMŞEK/ Fatma GÖKSU
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