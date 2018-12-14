Türkiye dün sabah Ankara'dan gelen acı haberle sarsıldı. Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, sabah 06.30'da, Anıttepe'deki gardan yola çıktı. 206 yolcusu bulunan tren, saat 06.36'da, Marşandiz İstasyonu'na girişinde yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştı. Trenin 2 vagonu hurdaya dönerken istasyondaki üst geçit de çarpmanın etkisiyle trenin üzerine yıkıldı. Büyük hasar gören kılavuz tren ise 30 metre savrularak ters dönüp raydan çıktı. 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.
7 YILDIR SİNYALİZASYON YOK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. Kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 savcıyı görevlendirdiği açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli hareket memuru S.Y., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. gözaltına alındı. Telsiz konuşması kayıtlarının yer aldığı, trenin "kara kutusu" niteliğindeki cihaz ile trendeki güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard diskin de incelendiği vurgulandı. İlk belirlemelere göre kazanın sinyalizasyon arızasından kaynaklı olduğu açıklandı. Ağustos 2011'de hizmete açılan Ankara- Konya YHT hattında sinyalizasyon sisteminin hala kurulmadığı kaydedildi. Bu sürede bizzat demiryolu memurları tarafından bizzat yönetilen Trafiğin Merkezden İdaresi sisteminin işletildiği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI
Türkiye'nin hizmete giren ikinci hızlı treni olan Ankara-Konya Hızlı Treni, 25 Mayıs 2015 tarihinde ilk seferini gerçekleştirdi. 306 kilometre mesafeyi 1.5 saatte kat edebilen tren, TCDD tarafından Alman Siemens firmasına yaptırıldı. Saatte 320 kilometre hıza ulaşabilen hızlı tren, 111'i business, 333'ü ekonomi sınıf olmak üzere 444 yolcu kapasiteli.
11 YILLIK MAKİNİSTTİ
Kazada makinistler Adem Yaşar, Hulusi Beler, Kadir Ünal ile yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem hayatını kaybetti. Hulusi Beler'in (34) 11 yıldır makinist olarak görev yaptığı öğrenildi. Bugün Tokat'ta toprağa verileceği kaydedildi. Prof. Berahitdin Albayrak'ın Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olduğu öğrenildi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tahsin Ertaş'ın (48) nöbet için Konya'ya gittiği belirtildi. Yusuf Yetim'in ise HDP Bozova Belediye Başkan Aday Adayı olduğu kaydedildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu'na gitti. Bazıları da kimlik teşhis işlemi için içeriye alındı. Aileler gözyaşlarını tutamadı.
Acılı aileler, yakınlarının naaşlarını gözyaşları içinde bekledi.
AKADEMİSYENLER YARALANDI
Kazada yaralananlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde ders veren 5 akademisyenin bulunduğu öğrenildi. Söz konusu akademisyenlerin Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu olduğu kaydedildi.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Kılavuz lokomotifi o saatte neden YHT'nin güzergahında bulunuyordu. Bu duruma sinyalizasyon ya da haberleşme hatası mı yol açtı?
Yüksek Hızlı Tren, gerektiğinden daha mı süratliydi?
Bölgedeki kar yağışının kazaya etkisi nasıl oldu?
7 YILDIR SİNYALİZASYON YOK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. Kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 savcıyı görevlendirdiği açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli hareket memuru S.Y., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. gözaltına alındı. Telsiz konuşması kayıtlarının yer aldığı, trenin "kara kutusu" niteliğindeki cihaz ile trendeki güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard diskin de incelendiği vurgulandı. İlk belirlemelere göre kazanın sinyalizasyon arızasından kaynaklı olduğu açıklandı. Ağustos 2011'de hizmete açılan Ankara- Konya YHT hattında sinyalizasyon sisteminin hala kurulmadığı kaydedildi. Bu sürede bizzat demiryolu memurları tarafından bizzat yönetilen Trafiğin Merkezden İdaresi sisteminin işletildiği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI
Türkiye'nin hizmete giren ikinci hızlı treni olan Ankara-Konya Hızlı Treni, 25 Mayıs 2015 tarihinde ilk seferini gerçekleştirdi. 306 kilometre mesafeyi 1.5 saatte kat edebilen tren, TCDD tarafından Alman Siemens firmasına yaptırıldı. Saatte 320 kilometre hıza ulaşabilen hızlı tren, 111'i business, 333'ü ekonomi sınıf olmak üzere 444 yolcu kapasiteli.
11 YILLIK MAKİNİSTTİ
Kazada makinistler Adem Yaşar, Hulusi Beler, Kadir Ünal ile yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem hayatını kaybetti. Hulusi Beler'in (34) 11 yıldır makinist olarak görev yaptığı öğrenildi. Bugün Tokat'ta toprağa verileceği kaydedildi. Prof. Berahitdin Albayrak'ın Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olduğu öğrenildi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tahsin Ertaş'ın (48) nöbet için Konya'ya gittiği belirtildi. Yusuf Yetim'in ise HDP Bozova Belediye Başkan Aday Adayı olduğu kaydedildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu'na gitti. Bazıları da kimlik teşhis işlemi için içeriye alındı. Aileler gözyaşlarını tutamadı.
Acılı aileler, yakınlarının naaşlarını gözyaşları içinde bekledi.
AKADEMİSYENLER YARALANDI
Kazada yaralananlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde ders veren 5 akademisyenin bulunduğu öğrenildi. Söz konusu akademisyenlerin Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu olduğu kaydedildi.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Kılavuz lokomotifi o saatte neden YHT'nin güzergahında bulunuyordu. Bu duruma sinyalizasyon ya da haberleşme hatası mı yol açtı?
Yüksek Hızlı Tren, gerektiğinden daha mı süratliydi?
Bölgedeki kar yağışının kazaya etkisi nasıl oldu?
kalan karakter 1000
altında sabotaj olabilir araştırılsın
Kimse anlatmasın bu iş içinde bir iş var. O saatte bakım treninin o raylarda ne işi var kardeşim. Hızlı trenin o saatte oradan geçeceğini cümle alem biliyor. Gene ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar.
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