Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Ankara'da yüksek hızlı tren kazası bir anda Türkiye'nin gündemi oldu. Kahreden haber günün erken saatlerinde geldi. Ankara-Konya arasında sefer yapan hızlı tren banliyö tenine çarptı. Korkunç tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı. 3 kişinin durumu ise ağır. Peki Ankara hızlı tren kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu mu, ölenlerin isimler ne, yaralılar kimler?
ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE MESAJI
Kazada ölen Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için yarın Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde tören düzenlenecek. Albayrak'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Ankara Üniversitesi'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Albayrak'ın tren kazasında hayatını kaybettiği belirtilerek 'Acı Kaybımız' notuyla taziye mesajı yayımlandı.