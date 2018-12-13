Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Ankara'da yüksek hızlı tren kazası bir anda Türkiye'nin gündemi oldu. Kahreden haber günün erken saatlerinde geldi. Ankara-Konya arasında sefer yapan hızlı tren banliyö tenine çarptı. Korkunç tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı. 3 kişinin durumu ise ağır. Peki Ankara hızlı tren kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu mu, ölenlerin isimler ne, yaralılar kimler?

13 Aralık 2018 Perşembe, 17:38:30 Güncelleme: 17:40:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





