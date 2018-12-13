Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Ankara'da yüksek hızlı tren kazası bir anda Türkiye'nin gündemi oldu. Kahreden haber günün erken saatlerinde geldi. Ankara-Konya arasında sefer yapan hızlı tren banliyö tenine çarptı. Korkunç tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı. 3 kişinin durumu ise ağır. Peki Ankara hızlı tren kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu mu, ölenlerin isimler ne, yaralılar kimler?

13 Aralık 2018 Perşembe, 17:38:30 Güncelleme: 17:40:51
Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Ankara-Konya seferini yapmak için yola çıktıktan kısa süre sonra Yenimahalle'de Motor İstasyonu'nda yol kontrolü yapan lokomotife çarpması sonucu 3'ü makinist, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

KAZADA ÖLEN 9 KİŞİNİN İSİMLERİ

Makinistler Adem Yaşar, Hulusi Beler, Kadir Ünal, yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Kazada ölen Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için yarın Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde tören düzenlenecek. Albayrak'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Ankara Üniversitesi'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Albayrak'ın tren kazasında hayatını kaybettiği belirtilerek 'Acı Kaybımız' notuyla taziye mesajı yayımlandı.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Kazada hayatını kaybeden Dr. Tahsin Ertaş'ın cenazesi de Karşıyaka Mezarlığı Camisinde yarın Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Makinist Hulusi Böler de yarın memleketi Tokat'ta defnedilecek.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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