Kazanın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı var, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamamasını umut ediyoruz" dedi.



Kazayı duyan ve trende yakınları bulunan çok sayıda kişi de olay yerine akın etti, yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Kaza nedeniyle aynı hattaki tren seferleri durdurulurken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" denildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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