Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.12.2018 08:27
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 09:15

: Valisi 'den sonrası ölü ve yaralı sayısını açıkladı

'da sabah saatlerinde meydana gelen nın ardından Ankara Valisi 'den ilk açıklama geldi. Şahin yaptığı inceleme sonrası kazanın YHT'nin üst geçide çarpması nedeniyle değil, bölgedeki bir banliyö treni ile çarpışması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Kazanın ardından Valisi de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı var, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamamasını umut ediyoruz" dedi.

Kazayı duyan ve trende yakınları bulunan çok sayıda kişi de olay yerine akın etti, yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Kaza nedeniyle aynı hattaki tren seferleri durdurulurken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı yla ilgili soruşturma başlattı.

Detaylar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ankara Valisi Vasip Şahin'den tren kazası sonrası ölü ve yaralı sayısını açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar