Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, tayin isteyen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehadete erdi. Verdi için dün Rize Valiliği'nde tören düzenlendi. Şehidin annesi Nuran ve babası Ertuğrul Verdi, eşi Leyla ve kızı Almira Verdi (15) törende güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi. Burada düzenlenen cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Yıldırım ayrıca Verdi'nin bir dönem kendisinin de koruma amirliğini yaptığını belirtti. Şehit Verdi'nin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.
SON SÖZÜ: YAPMA
Altuğ Verdi'yi şehit eden ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından sedyeyle adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın "Nasıl yaptım bunu" dediği öğrenildi. Şehit Verdi'nin son sözünün ise "Yapma" olduğu bildirildi.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kızı Aleyna, gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.
SON SÖZÜ: YAPMA
Altuğ Verdi'yi şehit eden ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından sedyeyle adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın "Nasıl yaptım bunu" dediği öğrenildi. Şehit Verdi'nin son sözünün ise "Yapma" olduğu bildirildi.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kızı Aleyna, gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.
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