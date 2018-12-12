

Dün makamında bir trafik polisi tarafından şehit edilen Rize İl Emniyet MüdürüAltuğ Verdi için Rize Valiliği önünde tören düzenlendi.

Verdi'nin cenazesi morgtan alınarak, görev yaptığı emniyet binasının önünden de geçilerek naaşı polislerin omuzunda tören alanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Kaya, bölge valileri de katılıyor. Göreve geçen sene başlamıştı ama herkesle sıcak bir bağ kurmuştu.

KIZININ SÖZLERİ

Törende konuşan Rize Valisi Kemal Çeper ise şunları söyledi: İşinin ne kadar güzel yapılabileceğini gösterdi. Sayın Bakanım, biz bu caddelerde Altuğ müdürümle yürüdük, banklarda oturduk, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Ne kadar sevildiğini gözlerimle gördüm. Altuğ müdürümün yüzündeki gülümsemenin, samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördünüz. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını kaybetti. O yıllarca her türlü kötülükle mücadele etti ama takdiri ilahidir ki kalleşliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan gelip sizi şehit ediyor. Dün sevgili evladımız Almira, bakanımıza sarılarak şunu söyledi, "Babam bize ben her zaman için şehit olurum ama ben şehit olduğum zaman dik durmanızı, bir şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum" dedi.





Çok sevdiği ve çok sevildiği bu ilde gözyaşlarımızla gökyüzü de ağlayarak müdürümüzü uğurluyoruz. Allah bu ile yaptığı hizmetlerden dolayı rahmet eylesin. Bu ülke bu devlet için yaptıklarından dolayı kendisine şükranlarımız birkez daha arz ediyorum.

"MESLEKTAŞ GÖRÜNÜMLÜ BİR KATİLİN..."

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, şehit olan Verdi hakkında şöyle konuştu: Bugün burada, dün öğle saatlerinde meslektaş görünümlü bir katilin silahından çıkan hain kurşunlarla şehadet şerbetini içen kahraman bir vatan evladına, yüreği vatan aşkıyla dolu güleryüzlü, mütevazı, halkla kaynaşmış Rize'nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi kardeşimizi ebedi aleme uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bizim inanacımıza göre şehitler, cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibidirler. Her müslüman Türk evladı hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu eder, bunun için de mücadele eder. Bizim inacımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar. O bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi gerekirse uğruna kurşunda yeriz diyenlerdendi. Geride çok güzel hatıralar, güzel hizmetler, güzel dostluklar bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu güzel insanı yetiştiren ailesine de bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum.

"ONU ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise törende şunları söyledi: Toplumun her kademesine giren, toplumla birlikte yaşamaya gayret gösteren bir emniyet müdürümüzdü. Cenab-ı hak kendisine rahmet eylesin. Biz onu Rizeliler olarak asla unutmayacağız.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (38), kent merkezine tayin isteği için geldiği Rize Emniyet Müdürlüğü'nde, istediği gerçekleşmeyince dehşet saçtı.Tabancasıyla kurşun yağdıran Sarıcaoğlu'nun vurduğu Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralanırken, saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıyı duyup hastaneye koşan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin eşi, 1 kız çocuğu annesi Leyla Verdi, gözyaşına boğuldu. Şehit Verdi'nin hastane önünde bekleyen meslektaşları da gözyaşı döktü.Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezine İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, tayin istemi nedeniyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI



Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, silahını teslim aldıktan kısa bir süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Makam odasına dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, saldırı anında makam odasına bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı.



Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. Ayrıca ihbar üzerine çok sayıda ambulans Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası çok sayıda polisin yanı sıra Özel Harekât Polisleri de Emniyet Müdürlüğü ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU



Silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.



Diğer yarılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın da ameliyata alındığı bildirildi. Yaralılar Polat ve Köksal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltında tutulan ve kapısında polislerin beklediği öğrenilen Sarcaoğlu'nun, tedavisinin ardından sorgulanacağı bildirildi.



