Başkan Erdoğan: Paris için endişeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Üsküdar'daki toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasında özetle şu açıklamaları yaptı:
Türkiye'ye karşı husumet besleyen herkesin er veya geç yaptığı ihanetin bedelini ödediğini ya da ödeyecek.
İşte Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar.
Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda. Televizyonlar, gazeteler yanan arabaların, yağmalanan iş yerlerinin göstericilere en şiddetli şekilde müdahale eden polislerin görüntüleriyle dolu. Bizim polisimizle alay edenler, bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor? Bu bakımdan Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz.
Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ancak ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır.
Bizim yıllarca kendilerini koruyup kollamamaları için ikaz ettiğimiz bölücü terör örgütü yandaşları da şimdi bu kaosun en başta gelen failleri arasındadır. PKK'nın uzantıları orada. DHKP-C orada. Her görüştüğümüzde kendilerine 'Terör bir yılan gibidir, eninde sonunda sizi de sokar' demiştik. Haklı çıkmaktan mutlu değiliz ama hakikat budur.
ERDOĞAN NiKAH ŞAHiDi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin kızı Ayşe Canikli ile Asım Sarı'nın Cevahir Otel'deki düğününe katıldı. Erdoğan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlik yaptı.
Türkiye'ye karşı husumet besleyen herkesin er veya geç yaptığı ihanetin bedelini ödediğini ya da ödeyecek.
İşte Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar.
Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda. Televizyonlar, gazeteler yanan arabaların, yağmalanan iş yerlerinin göstericilere en şiddetli şekilde müdahale eden polislerin görüntüleriyle dolu. Bizim polisimizle alay edenler, bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor? Bu bakımdan Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz.
Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ancak ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır.
Bizim yıllarca kendilerini koruyup kollamamaları için ikaz ettiğimiz bölücü terör örgütü yandaşları da şimdi bu kaosun en başta gelen failleri arasındadır. PKK'nın uzantıları orada. DHKP-C orada. Her görüştüğümüzde kendilerine 'Terör bir yılan gibidir, eninde sonunda sizi de sokar' demiştik. Haklı çıkmaktan mutlu değiliz ama hakikat budur.
ERDOĞAN NiKAH ŞAHiDi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin kızı Ayşe Canikli ile Asım Sarı'nın Cevahir Otel'deki düğününe katıldı. Erdoğan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlik yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.