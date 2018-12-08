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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Adını tam kesinleştirmedik ama Çamlıca Cami, yine tamamlanmakta olan meydan ve sahil düzenlemeleri bunlarda sadece bir kaçıdır. Üsküdar Metro hattının açılışını gerçekleştirmiştik. Daha devamım var. Çünkü biz de laf yok icraat var. İnsansız hava araçları yaptığımız gibi insansız metroyu da gerçekleştirdik. Çeyrek asırdan fazladır, Üsküdar da oturan kardeşiniz olarak bu ilçenin gönlümdeki yerinin ayrı olması da tabidir. Bu sebeple Üsküdar'da her gelişmeyi çok daha yakından takip ediyorum. Resmi olarak 15 milyonu aşkın fiilen muhtemelen çok daha fazla nufüsüyla en büyük ilimiz olan İstanbul diğer tanımıyla Türkiye'nin bir özetidir. İstanbul'da demografik olarak Türkiye'nin her şehrinin temsilcisini bulabilirsiniz.

Belediye hizmet binamız 800 araçlık otoparkı ve pek çok özelliği ile İstanbul'a yakışan bir eser oldu. 15-20 yıl önce neydi buraların hali şimdi nerelerden nerelere geldi bunun adı AK Parti Belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. AK Parti Belediyeciliğinde hizmet var, temizlik, sanat var. Temizlik dedim de işte Ümraniye, hatırlıyorsunuz dimi o çöplüğün patlamasını, 39 vatandaşımız orada öldü. Şimdi İstanbul bu CHP'ye bunun hesabını bugüne kadar nasıl sorduysa 31 Mart'ta da sormayacak mı? Bu CHP'nin bizim insanımıza milletimize yaptığı zulmü babalarımızdan çok dinledik. Gaz yağından tut, sana yağına kadar hepsi nüfus cüzdanında mühürlü.



"NE DEDİLER? KUMARHANE AÇACAKLAR..."



Diyorlar ki bu seçimin acaba dev projeleri ne olacak? Açıkladık; ne dedik? Millet kıraathaneleri dedik. Ne dediler? Kumarhane açacak dediler; çünkü bunların meşrebi bu. Çünkü bunlar ne yazık ki onlar o kumar kağıtlarıyla, okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar. Kütüphane nedir? Kıraathane nedir anlamaz. Ey CHP kıraathane okuma yeridir, okuma evidir. Gelsinler bu kıraathanelerde çayını, kekini ücretsiz yiyerek kitaplarını okuyup derslerini çalışsınlar.

Bu milletin bize verdiği görev bir lütuf değil bu bizim görevimiz onu yerine getiriyoruz. İstanbul Nakkaştepe millet bahçesi 50 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en gözde mekanlarından olmaya aday. Hep konuşurduk, işte İngiltere'ye gidenler gelenler Central Park var, ABD'de şu var bu var… İşte bizde Nakkaştepe var.

Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine çeviriyoruz, kapalı alanları fuar merkezine çeviriyoruz. Biz Belediyeciliğin evet okulunu kurduk, bu bizim işimiz CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar kanalizasyonlar berbat bunlar anlamaz. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda İstanbul'da otobüsleri hatırlayın bindiği zaman mazot kokardı neden temizlik yok. O koltuklar hep pislik içinde. Biz geldiğimiz zaman bizim insanımıza bu yakışmaz dedik ve Mercedes otobüsler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ülkemizin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul'a yaptık.



31 Mart büyük önem arz ediyor. En önemli bilim merkezi Üsküdar'da önemli hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesinin hemen arkasında bu merkez bilim yuvası haline geldi. Valide Sultan Gemisi'ni az önce izledik değil mi? Geçtiğimiz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. Toplam yatırım bedeli 470 milyon lirayı bulan bu eserleri yapan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm hizmetleri olanları kutlamak istiyorum.



Ülkemizi şu CHP zulmünden kurtaralım