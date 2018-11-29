İntikamı alındı

Muş Malazgirt'te Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı PKK'lı terörist Muhammed Kaya, Tatargazi köyünde yapılan operasyonda ölü ele geçirildi. Haberi alan şehit eşi Sibel Kulaksız, "Şehidimiz cennette ama onun kanının yerde kalmayacağını da biliyordum. Teröristin ölüm haberiyle içime su serpildi. Şükürler olsun bugünü gösterene. Teröristin ölümü bizim bayramımız oldu" diye konuştu. Aynı saldırıda kendisinin de yaralandığını hatırlatan şehit eşi, "Devletim de bana söz verdi. O kaçtı, biz kovaladık. Çok şükür al bayrağımız yukarıda, biz de dimdik ayaktayız. Eşim şehit olduktan sonra cüzdanında bir not bulmuştum. O teröristin adı yazılıydı. Onu arıyorlardı" dedi.
Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu saldırıda, eşi Sibel Kulaksız da yaralamıştı.
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