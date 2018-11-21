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'in Demirtaş kararına tepki

AİHMin Demirtaş kararına tepki
AİHM'in, eski Genel Başkanı 'ın serbest bırakılması yönünde aldığı karara tepki geldi. Diyarbakır'da Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklara çıkan 'ların kurban eti dağıtırken öldürdüğü gençlerin aileleri isyan etti. ile Hasan Gökgöz'ün ailesi, "Bizi Avrupa kararları bağlamaz. O katildir. Avrupa, çocuklarımızı geri getirecek mi?" dedi.
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