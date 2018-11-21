AİHM'in, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde aldığı karara tepki geldi. Diyarbakır'da Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklara çıkan PKK'ların kurban eti dağıtırken öldürdüğü gençlerin aileleri isyan etti. Yasin Börü ile Hasan Gökgöz'ün ailesi, "Bizi Avrupa kararları bağlamaz. O katildir. Avrupa, çocuklarımızı geri getirecek mi?" dedi.
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