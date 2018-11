FETÖ'nün Belediyeler İmamı olduğu öne sürülen Erkan Karaarslan ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. 1 senedir firari olan Erkan Karaarslan'ın, kendisinin hem kitap yazmak hem de eğitim vermek, ve şirketlerler kurmak suretiyle tüm belediyelere sızdığı anlaşılıyor.

Kitaplarında ve eğitimlerinde kamu harcamalarının nasıl makyajlanacağı konularına değinen ve bununla ilgili eğitimler veren Karaarslan'ın, beraber kitap yazdığı birçok ismi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bürokrat olarak yerleştirdiği de ortaya çıktı. Daha önce beraber kitap yazdığı ya da yayın kurulu başkanlığını yaptığı yayınevinde kitap yazdırttığı Bülent Bozbaş, Nermin Canyurt ve Önder Yeğen gibi isimleri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin en etkili noktalarına yerleştirdiği gün yüzüne çıktı.

Bülent Bozbaş'ın halen aktif olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter yardımcılığı, Nermin Canyurt'un Aski Genel Müdür Yardımcılığı ve Önder Yeğen'in de kurucu genel sekreter olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.



YILLARDIR ÇALIŞIYORLAR

Bu isimlerin, açılan bir çok davada ilgilerinin olmadığını iddia ettikleri Karaarslan ile aslında uzun yıllardır beraber çalıştıkları da bu kitaplarla ispat edilmiş oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da belediyede Karaarslan'a makamının yanında oda açtığı, her hafta özel olarak toplantı yaptığı ve kurum içerisindeki tüm atamalar konusunda bilgi alışverişi yaptığı biliniyor. Erkan Karaarslan'ın değişik zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları da iddiaların en net delili olarak göze çarpıyor.

Öte yandan cezaevinden aşk mektupları yazdığı ve Aydın Belediyesi'nde işe soktuğu İstanbul'dan getirdiği nikah memuru Özlem Bayraktaroğlu'nu da belediyenin et dağıtım ve satış şirketi olan Ege Et Mamülleri şirketine yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atamasını yaptırdığı ortaya çıktı.

'MAKYAJLAMA' İTİRAFI

Yunanistan'a kaçtığı ileri sürülen Erkan Karaaslan'ın yakalanmadan önce bir belediyeye verdiği seminerde belediye hesaplarını nasıl denetleme öncesi makyajlayıp açıklarını kapattığı da ortaya çıktı.



Videoda Derice Belediyesi'nde denetim yapılmasın diye mali raporlarla riski azaltan çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaarslan, "Hesaplardaki bazı veriler risk içeriyor. İşin doğası gereği risk içeren alanlar var. Avansların yoğun kullanımı, emanetlerde yüksek rakamlar, kamuya olan borçlar gibi bütün hepsi 'beni denetleyin' diye bağırıyor. Bunların bir kısmını biz makyajladık. Denetim olmasın diye bir takım çalışmalar yaptık. Denetim yapılırsa hepinizin çok başı ağrır" ifadelerini kullanıyor ve belediye çalışanlarına taktikler veriyor.



İŞTE O KİTAPLAR

Yeni Kamu Muhasebesi

Tüm yöntemleri ile bağış ve yardımlar

Aç ıklamalı, konu anlatımlı kamu mali yönetimi ve kantrol kanunu soru bankası

Yeni Türk Kanunu ve Belediye Şirketleri

Türkiye'de kayıt dışı istihdam

Açıklamalı konu anlatımlı muhasebe soru bankası

Harcama Belgeleri Mevzuatı

Harcama Belgeleri mevzuatı

Yeni Personel Hukuku

Dönem sonu uygulamaları