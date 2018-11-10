CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde şezlong-şemsiye vurgunu

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Kolsuz plastik şezlong ve hasır şemsiye alımı" ihalesi akıllara durgunluk veren bir yolsuzluğa sahne oldu. İhaleyi kazanan şirketin 2 Ekim 2017 tarihinde saat 17:23'te İstanbul'dan 6 TIR'a yüklediği bin 500 şezlong ve bin 500 şemsiye adeta ışık hızıyla 432 kilometre uzaklıktaki Aydın'a aynı gün içinde ulaştı. CHP'li belediye, kontrol ve muayene işlemlerini süratle tamamlayıp ödemeyi de aynı gün içinde yaptı. İlginç ihaleyi mercek altına alan Sayıştay müfettişleri resmi evrakta Kuşadası'nda malları teslim almış görünen iki personelin o gün Kuşadası'nda olmadığını ve Aydın merkezdeki büyükşehir otoparkında çalıştığını tespit etti. Hayali personele hayali şezlong ve şemsiyeleri teslim aldıran belediyenin usulsüzlüğünü Sayıştay müfettişleri tüm yönleriyle ortaya çıkardı. Şezlong skandalı Sayıştay 2017 Denetim Raporuna "Söz konusu muayene ve kabul işlemi ile buna binaen yapılan ödeme hayatın olağan akışına uygun gerçekleşmemiştir. Malları teslim aldığı belirtilen kişilerin aynı gün iki farklı yerde olamayacağı için AYBEL A.Ş'nin puantaj kayıtları ve muayene kabul tutanağının gerçek durumu yansıtmadığı değerlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

MALLAR NEREDE?

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin pes dedirten şezlong-şemsiye vurgunu Sayıştay Denetim Raporu'nda tüm ayrıntılarıyla ortaya döküldü. Belediyenin ihalesini alan İstanbul merkezli firmanın kestiği faturada toplam 3 bin adet şezlong ve şemsiyenin 2 Ekim 2017 günü saat 17:23'te İstanbul'dan 6 TIR'a yüklendiği belirtiliyor. Aynı tarih ve 363348 sıra numaralı sevk irsaliyesine göre mallar aynı gün içinde Aydın-Kuşadası'nda düzenlenen "Muayene ve Mal Kabul Komisyon Tutanağı" ile 3 belediye çalışanı tarafından teslim alınıyor. Belediye firmaya ödemeyi de aynı gün içinde yapıyor. İhaledeki tuhaflıklar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Sayıştay müfettişleri 3 kişilik muayene kabul komisyonundaki görevlilerden Hakan Kılınç ve Eşref Kutay'ın aynı gün Kuşadası'nda hiç bulunmadığını ve Aydın merkezdeki otoparklarda çalıştığını tespit ediyor. Sayıştay raporunda evlere şenlik şezlong-şemsiye ihalesi ile ilgili şu çarpıcı tespitlere yer veriliyor: "İlgili malzemelerin adedi, firma adresinden sevk edildiği tarih ve saat dikkate alındığında, malzemelerin aynı gün teslimat yerine ulaşmasının, TIR'lardan indirilmesinin muayenelerinin sonuçlandırılmasının ve daha sonra firmaya aynı gün ödeme yapılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca AYBEL A.Ş'nin gerek işçilerinin ve gerekse sorumlu müdürlerinin imzalarını taşıyan puantaj kayıtlarının incelenmesi neticesinde 2 Ekim 2017 tarihinde Kuşadası'nda teslim alınan söz konusu malzemelerin 3 kişilik kabul ve muayene komisyonunda bulunan işçilerden Hakan Kılınç ve Eşref Kutay'ın ayrı tarihte Aydın merkezde bulunan otoparklarda çalıştığı tespit edilmiştir. İlgili işçilerin aynı tarihte iki farklı yerde olamayacağından dolayı AYBEL A.Ş'nin puantaj kayıtları ve muayene kabul tutanağının gerçek durumu yansıtmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu muayene ve kabul işlemi ile buna binaen yapılan ödeme hayatın olağan akışına uygun gerçekleşmemiştir."