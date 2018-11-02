İnfaza böyle götürdüler

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'na bilgi almak için giden TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan ile koruması Hasan Gülhan'ın darbeciler tarafından alıkonulma ve infaza götürülme anları ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre gece boyunca bir odada rehin tutulan Turgut Aslan ve Hasan Gülhan, darbe püskürtüldüğü halde sabah saat 06.02'de infaz için gözleri bağlanmış bir halde yemekhane bölgesine götürüldü. Darbecilerin sıktıkları ihanet kurşunlarıyla koruma polisi Gülhan olay yerinde şehit düşerken, başında vurulan Aslan ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.
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