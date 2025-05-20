MİT 7 kişilik şebekeyi çökertmişti: Operasyonda bomba detaylar!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi.

Operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UYGUR TÜRKLERİNİ HEDEF ALDILAR

Operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerin, kamu görevlileri ve Uygur Türklerini hedef aldığı ortaya çıktı. Şebekenin İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa'da hayalet baz istasyonları kurup veri topladığı tespit edildi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNE ÖZGÜ TEKNİKLERİ BİREBİR UYGULADILAR

Çin istihbaratına çalışan casuslar, istihbarat birimlerine özgü teknikleri birebir uygulayarak sahte baz istasyonları aracılığıyla hedef kişilerin konumlarını, mesajlarını ve iletişim bilgilerini topladı. Normalde ancak mahkeme kararıyla yapılan teknik takibi taklit eden ekip, telefon sinyallerini yönlendirmek için Türkiye'ye parça parça soktukları özel cihazları kullandı.

MİT 7 kişilik şebekeyi çökertmişti. Operasyonun detayları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

HAYALET BAZ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞTI?

Cep telefonlarının, otomatik olarak en güçlü sinyale bağlanma prensibini kullanan casuslar, hedeflerine 50 metreye kadar yaklaştıklarında, kurdukları sahte bazlarla telefonları kendi kontrol sistemlerine dahil etti. Bu sayede mesajlara, çağrılara ve sinyallere erişim sağladılar.

ŞÜPHELİLER GÜMRÜK KONTROLÜNDEN NASIL KAÇTI?

Sabah'ın haberine göre cihazlar, farklı kuryeler aracılığıyla parça parça Türkiye'ye getirildi. Örneğin bir kurye baz istasyonunun yalnızca antenini taşırken, başka bir kurye bataryasını, bir diğeri ise elektronik devrelerini taşıdı. Şüphelilerin gümrük kontrolünden bu şekilde kaçtıkları tespit edildi.

MİT 7 kişilik şebekeyi çökertmişti. Operasyonun detayları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

"REKLAM FİLMİ ÇEKECEKTİM" SAVUNMASI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden bazıları, MİT'in takibi sırasında birbirlerini tanımadıklarını öne sürdü. Gözaltındaki kişilerden biri, Türkiye'de "reklam filmi çekeceğini" iddia etti. Ancak istihbarat birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda tüm bağlantılar ortaya çıkarıldı.

MİT 7 kişilik şebekeyi çökertmişti. Operasyonun detayları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)