Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Zafer Hafta'sına ilişkin mesaj yayınlandı. Erdoğan, mesajda şunları ifade etti:
CANI PAHASINA...
Aziz milletimizin Malazgirt'te, 1071'de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimiz'in kuruluşuyla taçlanmıştır. 30 Ağustos, 'Ya istiklal ya izmihlal (çöküş)' tercihiyle başbaşa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik, milletimizin iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır.
BALIKÇIYA DAVET...
Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilen Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kendisine iletti. "Sizin değerli dostunuz Sayın Erdoğan selamlarını yolladı ve sizi en yakın zamanda İstanbul'da konuk etme dileğini iletti" diyen Çavuşoğlu, "Balık restoranına gitmek için zaten anlaşmıştınız" diye de ekledi.
CANI PAHASINA...
Aziz milletimizin Malazgirt'te, 1071'de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimiz'in kuruluşuyla taçlanmıştır. 30 Ağustos, 'Ya istiklal ya izmihlal (çöküş)' tercihiyle başbaşa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik, milletimizin iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır.
BALIKÇIYA DAVET...
Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilen Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kendisine iletti. "Sizin değerli dostunuz Sayın Erdoğan selamlarını yolladı ve sizi en yakın zamanda İstanbul'da konuk etme dileğini iletti" diyen Çavuşoğlu, "Balık restoranına gitmek için zaten anlaşmıştınız" diye de ekledi.
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