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Töre gereği başkan

İYİ numara
İYİ Parti Genel Başkanlığı'na yeniden aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener, tek aday olarak girdiği Olağanüstü Kurultay'dan 'Genel Başkan' olarak çıktı. Kurultay'a bin 123 delegeden 235'inin katılmadı. Kurultay'da konuşan Akşener, yeniden Genel Başkanlığa dönüşünün gerekçesini, "Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim." sözleriyle açıkladı.


MUHALİFLERİ BİÇTİ
Parti içindeki muhaliflerinin neredeyse tamamını tasfiye eden Akşener, 80 kişilik Genel İdare Kurulu'nda 40 kişiyi liste dışında bıraktı. Akşener'in gazabını uğrayan isimler arasında 'deki yemin töreni sonrasında lideri 'nin elini öpen Hayati Arkaz da bulundu.




SELÇUK ADIGÜZEL
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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