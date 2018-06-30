Kuzeyin oğlu: Volkan Konak

Şair Hüseyin Öztürk, 'Kuzeyin Oğlu' adlı şiirin sahibiydi. Esere, 1983'te yayımlanan "Kara Şarkılar" adlı kitabında yer verdi. Karadenizli şarkıcı Volkan Konak'ın "Kuzeyin Oğlu" olarak tanınması, Öztürk'ü rahatsız etti. Bu ismi 2011'de tescil ettirdiğini söyleyen Öztürk, geçen yıl bu markayı izinsiz kullandığı gerekçesiyle Konak'a dava açarak, 70 bin lira tazminat ve markanın iptalini istedi. Konak ise davanın reddini talep etti. Mahkeme, davayı reddetti. Bu kararla 'Kuzeyin Oğlu' markasının Konak'a ait olduğunu mahkeme kararıyla tescillendi.
Hüseyin Öztürk
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Hüseyin Öztürk
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