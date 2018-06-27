;
Yol Durumu
  1. Yıkıcı popülizm yenildi
  2. Yeni dönem yeni devlet

Şehide veda

Şehide veda
Adıyaman dün şehidini uğurladı. Bitlis'in Çeltikli Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek için dün memleketi Adıyaman'da tören yapıldı. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi, yakınları, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Başkanvekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü ile askeri ve mülki erkan katıldı. Şehidin naaşı, daha sonra meslektaşlarının omzunda götürüldüğü Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan bir grup genç, cami içerisinde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Etiketler: , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar