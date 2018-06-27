Adıyaman dün şehidini uğurladı. Bitlis'in Çeltikli Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek için dün memleketi Adıyaman'da tören yapıldı. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi, yakınları, Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü Metin Alper ile askeri ve mülki erkan katıldı. Şehidin naaşı, daha sonra meslektaşlarının omzunda götürüldüğü Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan bir grup genç, cami içerisinde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Şehide veda
Etiketler: Ahmet Aydın , Metin Alper , TBMM
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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