;
Yol Durumu
  1. Havadan vekil!
  2. Muhteşem Süleyman

İnce mesaj

, 2’nci Ordu Komutanı için “Apoletlerini sökeceğim” dedi. Temel’in hemşehrileri, ona İnce’den bir mesaj verdi. Bayburt’un Taht Köyü’nden kendisine çıkan oyun sayısı sadece 1’di..

İnce mesaj
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı 'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki çekmişti. Bu tepki sandıkta da kendini gösterdi. Temel'in memleketi olan Bayburt'un Taht Köyü'nde 153 seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.


'NE MANAYA GELDIĞINI ANLAR'
Korgeneral İsmail Metin Temel'in akrabası Cengiz Gürbüz, "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. 1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter. Gerisini düşünüp değerlendirsin" diye konuştu. Alay Kılbaş ise şunları söyledi: "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve komutanımızın sevdalısıyız. Derslerini aldılar mı bilmiyorum ama istedikleri zaman onlara Türkçe, Arapça ve İngilizce ders veririz. Afrin'den Kandil'e başarılı harekatları yönetti. Terör örgütü PKK'nın belini tek kıran, apoletleri sökülecek denen paşamızdır." Öte yandan köylüler, Korgeneral İsmail Metin Temel'in yanında olduklarını söyledi.


Temel'in evinin bulunduğu Taht Köyü'nün sakinleri, komutana büyük saygı duyuyor.
Etiketler: ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar