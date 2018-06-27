İnce mesaj

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki çekmişti. Bu tepki sandıkta da kendini gösterdi. Temel'in memleketi olan Bayburt'un Taht Köyü'nde 153 seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
'NE MANAYA GELDIĞINI ANLAR'
Korgeneral İsmail Metin Temel'in akrabası Cengiz Gürbüz, "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. 1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter. Gerisini düşünüp değerlendirsin" diye konuştu. Alay Kılbaş ise şunları söyledi: "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve komutanımızın sevdalısıyız. Derslerini aldılar mı bilmiyorum ama istedikleri zaman onlara Türkçe, Arapça ve İngilizce ders veririz. Afrin'den Kandil'e başarılı harekatları yönetti. Terör örgütü PKK'nın belini tek kıran, apoletleri sökülecek denen paşamızdır." Öte yandan köylüler, Korgeneral İsmail Metin Temel'in yanında olduklarını söyledi.
Temel'in evinin bulunduğu Taht Köyü'nün sakinleri, komutana büyük saygı duyuyor.
'NE MANAYA GELDIĞINI ANLAR'
Korgeneral İsmail Metin Temel'in akrabası Cengiz Gürbüz, "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. 1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter. Gerisini düşünüp değerlendirsin" diye konuştu. Alay Kılbaş ise şunları söyledi: "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve komutanımızın sevdalısıyız. Derslerini aldılar mı bilmiyorum ama istedikleri zaman onlara Türkçe, Arapça ve İngilizce ders veririz. Afrin'den Kandil'e başarılı harekatları yönetti. Terör örgütü PKK'nın belini tek kıran, apoletleri sökülecek denen paşamızdır." Öte yandan köylüler, Korgeneral İsmail Metin Temel'in yanında olduklarını söyledi.
Temel'in evinin bulunduğu Taht Köyü'nün sakinleri, komutana büyük saygı duyuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.