Ceza sahası

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik iddianame tamamlandı. İddianamede, eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül şüpheli olarak yer aldı. İrtegün, iddianamede yer alan ifadesinde FETÖ ile 2007-2008 yıllarında Gaziantep'te tanıştığını belirterek şu iddialarda bulundu: "Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz geliyordu. 2009 yılında Fenerbahçe transferinden sonra Ali Şenel isimli birisi aradı. Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim.

BORAL İTİRAFÇI OLDU

Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ı da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardı. Sohbetler genelde örgüte ait okullarda yapılırdı. Ancak birkaç kez ise sohbet Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldı." Eski milli futbolcu Uğur Boral ise FETÖ itirafçısı oldu. Boral Şenel'in sohbetlerine takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını anlattı.