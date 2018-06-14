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Ceza sahası

Eski futbolcular Bekir, Uğur, Zafer, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül’e üyeliğinden 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ceza sahası

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik iddianame tamamlandı. İddianamede, eski milli futbolcular , , Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül şüpheli olarak yer aldı. İrtegün, iddianamede yer alan ifadesinde ile 2007-2008 yıllarında 'te tanıştığını belirterek şu iddialarda bulundu: "Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz geliyordu. 2009 yılında Fenerbahçe transferinden sonra isimli birisi aradı. Emre Belözoğlu, Uğur Boral, 'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim.

BORAL İTİRAFÇI OLDU
, , ve 'ı da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardı. Sohbetler genelde örgüte ait okullarda yapılırdı. Ancak birkaç kez ise sohbet Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldı." Eski milli futbolcu Uğur Boral ise FETÖ itirafçısı oldu. Boral Şenel'in sohbetlerine takım arkadaşları , Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını anlattı.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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