Nike kaçtı Adidas geldi

Dünya Kupası maçlarına sayılı günler kala ise futbol takımlarının forma ve krampondan antrenman malzemelerine kadar pek çok ihtiyacını tedarik eden spor giyim firması Nike, yaptırım kararlarına uyacağını belirterek İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetti. Nike'ın, İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetmesine, takımın teknik direktörü Carlos Queiroz'den de tepki geldi. Queiroz, "Oyuncular spor ekipmanlarına alışırlar ve bunu önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değildir. Bu konuda FIFA'nın yardımımızı istiyoruz" dedi. Nike, "Beyaz Saray'dan gelen yaptırımlar, bir ABD şirketi olarak, şu anda İran milli takımındaki oyunculara ayakkabı sağlayamayacağımız anlamına geliyor" açıklamasını yapmıştı. İran milli futbol takımının formaları ise, Nike'ın esas rakibi sayılan Alman üretici Adidas tarafından sağlanıyor. Adidas yetkililerinin de İran'a ayakkabı göndereceğini söylediği iddia edildi. İsveç doğumlu İranlı golcü Saman Ghoddos da, bu yaptırımdan etkilenecek. Nike tarafından desteklenen Ostersunds FK oyuncusu, farklı bir marka giymek zorunda. İranlı takım, Salı günü Dünya Kupası için Rusya'ya giden ilk ülke oldu. Cuma günü Spartak Stadyumu'nda Litvanya'ya karşı ilk maçına çıkacak olan İran, 20 Haziran'da da Kazan'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Carlos Queiroz
Carlos Queiroz
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