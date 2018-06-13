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kaçtı geldi

Trump’ın ’a yönelik yaptırımları nedeniyle skandal bir adım attı. Nike, İran takımı oyuncularına ’nda krampon vermeyeceğini açıkladı. İranlı cuların imdadına Nike’ın rakibi koştu

Nike kaçtı Adidas geldi
Dünya Kupası maçlarına sayılı günler kala ise takımlarının forma ve krampondan antrenman malzemelerine kadar pek çok ihtiyacını tedarik eden spor giyim firması Nike, yaptırım kararlarına uyacağını belirterek ına ürün tedarik etmeyi reddetti. Nike'ın, İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetmesine, takımın teknik direktörü Carlos Queiroz'den de tepki geldi. Queiroz, "Oyuncular spor ekipmanlarına alışırlar ve bunu önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değildir. Bu konuda FIFA'nın yardımımızı istiyoruz" dedi. , "Beyaz Saray'dan gelen yaptırımlar, bir ABD şirketi olarak, şu anda İran milli takımındaki oyunculara ayakkabı sağlayamayacağımız anlamına geliyor" açıklamasını yapmıştı. İran milli futbol takımının formaları ise, Nike'ın esas rakibi sayılan Alman üretici tarafından sağlanıyor. Adidas yetkililerinin de İran'a ayakkabı göndereceğini söylediği iddia edildi. İsveç doğumlu İranlı golcü Saman Ghoddos da, bu yaptırımdan etkilenecek. Nike tarafından desteklenen Ostersunds FK oyuncusu, farklı bir marka giymek zorunda. İranlı takım, Salı günü için 'ya giden ilk ülke oldu. Cuma günü Spartak Stadyumu'nda Litvanya'ya karşı ilk maçına çıkacak olan İran, 20 Haziran'da da Kazan'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.


Carlos Queiroz
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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